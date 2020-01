“Notifiche di pagamento non dovute”, il Codacons: chiudete i consorzi di bonifica

LECCE- Nonostante le numerose Sentenze sfavorevoli emesse nei suoi confronti dalla Commissione Tributaria Provinciale in merito ai ricorsi presentati dai contribuenti, il Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi –afferma il Codacons di Lecce– continua a vessare i contribuenti. Negli ultimi giorni infatti sembra che siano giunte nuove notifiche di pagamenti dalla società Creset, incaricata dal Consorzio di Bonifica, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Come afferma il Codacons di Lecce, si tratta di pagamenti non dovuti, ecco perchè chiede che INTERVENGA LA REGIONE PUGLIA CHIUDENDO IMMEDIATAMENTE QUESTI ENTI. Inoltre lo sportello tributi dell’associazione e tutte le sedi Codacons della Provincia di Lecce fanno sapere di aver già predisposto la difesa dei contribuenti contro l’odierna illegittima pretesa del Consorzio ed invitano tutti i coloro che avessero ricevuto tale notifica di pagamento a prendere immediati contatti con l’associazione. “Bisogna impugnare il tutto entro 60 giorni dalla ricezione della notifica -precisa l’avvocato Giorgio Frigoli del Codacons– per evitare che questi atti diventano definitivi”