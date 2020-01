Il sindaco di Cutrofiano Rolli si dimette: “Mi candido alle Regionali”

CUTROFIANO- Il sindaco di Cutrofiano Oriele Rolli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Primo Cittadino. “Una decisione meditata. Dopo sofferte riflessioni- dice Rolli- ho deciso di accettare la candidatura al Consiglio Regionale della Puglia, nella consapevolezza di quanto ciò possa costituire una concreta opportunità di crescita personale e politica non solo per me ma per l’intera Comunità Cutrofianese”. Orielle Rolli è rimasto in carica per 9 anni.