Damiano Orsi nominato Vice Coordinatore del Mrs di Poggiardo ed entra nel Dipartimento Sviluppo Economico settore Finanza locale

LECCE- Damiano Orsi è stato nominato Vice Coordinatore del Movimento Regione Salento di Poggiardo, dal Coordinatore provinciale Leonardo Lanzilao, su segnalazione del Coordinatore cittadino Giacomo Carluccio, ed è stato inserito nel Dipartimento Sviluppo Economico settore Finanza locale; a presentarlo è proprio Lanzilao: “Il nostro movimento continua a crescere grazie all’ingresso di persone valide e capaci che rendono la nostra spina dorsale sempre più forte. Su segnalazioni di Giacomo Carluccio, Coordinatore cittadino di Poggiardo, abbiamo nominato il suo vice, Damiano Orsi che fa parte anche del Dipartimento Sviluppo Economico settore Finanza locale. Un altro passo in avanti verso i grandi traguardi che ci attendono nei prossimi mesi. Buon lavoro e in bocca al lupo a nome mio e di tutto il direttivo”.

“Damiano Orsi, Dottore commercialista, revisore dei conti, è una persona eccezionale, è un professionista dalle mille risorse, capace e propositivo e ci darà una grande mano al raggiungimento degli obiettivi che il nostro movimento si è fissato a qualsiasi livello.Grande appassionato di calcio e di politica e grande amante del territorio ci darà un grande supporto con le sue conoscenze anche su tutte le tematiche che riguardano la finanza locale. Colgo l’occasione per auguragli buon lavoro a nome mio e di tutto il direttivo di Poggiardo”. Queste le parole di Giacomo Carluccio.

“Una nuova sfida e un nuovo percorso, iniziano così, con entusiasmo, all’interno di un movimento che ho sempre stimato per l’impegno che ha dimostrato sulle importanti questioni che riguardano il nostro Salento senza scordare la schiettezza e la chiarezza delle idee sui tanti temi nazionali. Ringrazio il Coordinatore Giacomo Carluccio, persona che stimo, per avermi coinvolto e per la fiducia che insieme al Coordinatore provinciale Leonardo Lanzialo hanno avuto per me, grazie ad entrambi dunque e grazie ai direttivi, cittadino e provinciale, per questa opportunità. Andiamo avanti fiduciosi di poter dare tanto alla causa comune di un territorio che merita rispetto”. Lo ha dichiarato Damiano Orsi.