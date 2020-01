Alessandra Marzano nel Mrs di Racale con delega al Sociale

LECCE- Alessandra Marzano, laureata in Scienze Sociali e Politiche del Territorio, esperta di tematiche che riguardano la problematica della Devianza Minorile; impegnata lavorativamente nelle carceri della regione Campania, ha esperienze anche nel Sert e nelle Carceri minorili entra nel Movimento Regione Salento, nel direttivo di Racale, con delega al Sociale, la presenta Sebastiano Procida Coordinatore cittadino di Racale: “Con la dottoressa Alessandra Marzano aggiungiamo qualità, forza, determinazione e ottimismo al nostro direttivo. Abbiamo deciso di affidarle la delega al Sociale perché con la sua esperienza saprà veramente mettersi al fianco delle fasce più deboli. Alessandra è anche Presidente dell’associazione culturale Artemisia, arte, spettacolo e cultura, che persegue finalità sociali e si rivolge ai giovani con lo scopo di prevenire eventuali forme di disagio attraverso la bellezza dell’arte e della cultura. Oltre ad avere una lunga esperienza da attivista in politica dove ha sempre dimostrato una grande attenzione per le donne, i minori e le realtà disagiate. Colgo l’occasione per augurarle buon lavoro a nome mio e di tutto il direttivo del nostro movimento”.

“Amo da sempre la politica ed il mio impegno è stato sempre indirizzato alle persone che ne hanno veramente bisogno e che vengono risucchiate in un vortice che delle volte sembra senza uscita. Sono contenta di iniziare questo mio nuovo percorso all’interno di un movimento territoriale che ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e di saper combattere pancia a terra le battaglie giuste per difendere e tutelare questo territorio. Per quanto riguarda il mio raggio d’azione, le fasce disagiate e deboli, i problemi sono tanti e dobbiamo affrontarli con dovizia di particolari e sarà mia premura muovermi all’interno di quelle che sono le linee guide del Movimento Regione Salento, per crescere tutti insieme e per puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi. Ringrazio il Coordinatore cittadino di Racale, Sabastiano Procida per la fiducia e per la delega che per me è motivo d’orgoglio”. Lo ha dichiarato Alessandra Marzano.