Non paga le provvigioni dovute: salentina titolare di agenzia viaggi denunciata in Toscana

SANSEPOLCRO (Arezzo) – Le aveva promesso il pagamento di provvigioni per portarle in agenzia nuovi clienti, ma invece non le ha mai retribuito il lavoro: i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, hanno denunciato una donna, 68enne di origine salentina, residente nel Maceratese, titolare di un’agenzia di viaggi a Civitanova Marche. Dopo aver contratto un impegno di collaborazione con una donna residente in Valtiberina per procacciare nuovi clienti, truffandola non le ha mai corrisposto le provvigioni pattuite e dovute.

I carabinieri hanno accertatoche da parte della donna salentina c’è stata la coscienza e volontà di trattenere il denaro dovuto per le provvigioni traendone un illegittimo profitto, dopo che l’agenzia ha potuto organizzare i viaggi con i clienti individuati grazie all’intermediazione dell’altra donna”.