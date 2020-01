Il procuratore Raeli Presidente della Sezione Basilicata

LECCE- Il Consiglio dei Ministri, vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, è stato sentito in merito alla proposta del Presidente Giuseppe Conte per la promozione a Presidente di Sezione della stessa Corte dei Consiglieri. Tra i nominati: il salentino Vittorio RAELI nominato Presidente della Sezione con funzioni di Procuratore della Regione Basilicata; Lucilla VALENTE, Presidente della Sezione di controllo della Regione Molise, e Piergiorgio DELLA VENTURA, Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta.