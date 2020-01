Psr, le nuove graduatorie reggono: bocciato il primo di 85 ricorsi

BARI- Le nuove graduatorie del Psr reggono, al momento, l’urto dei ricorsi: il primo degli 85 presentati, su 142 ricorrenti, è stato respinto nel merito dal Tar di Bari con sentenza depositata nelle scorse ore.

Il Giudice ha condiviso le tesi dell’Avvocatura regionale circa l’irrilevanza delle vecchie graduatorie, oggetto delle precedenti pronunce di improcedibilità del TAR, avendo le nuove graduatorie completamente sostituito le precedenti.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – per la decisione del TAR Bari che conferma, sebbene in una fase ancora non definitiva, la correttezza dell’operato della Regione e dell’Autorità di gestione del PSR. L’unico obiettivo perseguito nel momento in cui ho dovuto assumere la delega all’agricoltura è stato quello di assicurare l’inizio della spesa delle risorse PSR nel rispetto del quadro normativo”.

Qualche settimana fa, anche in Consiglio regionale sono state furibonde le polemiche sui livelli di spesa raggiunti fin troppo bassi, con il rischio di dover restituire a Bruxelles 86 milioni di euro (oltre ai 56 di cofinanziamento). Per evitare di perderli, la Regione ha chiesto una proroga.