Mercato Lecce: uscite, entrate, intoppi e un nome nuovo per la difesa

LECCE (di M.C) – Il calciomercato è così: strano, imprevedibile, nulla mai è quello che sembra e tutto cambia nell’arco di un minuto.

Sembrava ormai fatta per l’arrivo del centrocampista Afriyie Acquah dal Malatyaspor e mentre la società di Via Col. Costadura, dopo lo scambio di comunicazioni dei legali e l’accordo verbale già raggiunto, lo attendeva per le visite mediche e per formalizzare l’ovvio è accaduto che il club turco lo ha bloccato e il ghanese, che ha espresso piena volontà di ritornare in Italia e vestire la maglia del Lecce, è dovuto rimanere in attesa di capire quello che accadrà.

Da comprendere bene i motivi della frenata: ancora adesso non esiste un motivo ufficiale e quindi tutto lascia pensare che potrebbe essere una questione di formula e dalla Turchia forse, lo ipotizziamo, puntano a monetizzare subito con la cessione immediata a titolo definitivo, tutto è in divenire e nulla è scontato, ma al momento però non si può dire che la trattativa sia saltata completamente. Il Lecce vuole il calciatore e il calciatore vuole il Lecce. Nelle prossime ore potrebbe accadere di tutto.

Non si può dire però che la Turchia porti bene al direttore sportivo Mauro Meluso: in estate rimase aggrovigliato nella trattativa per l’attaccante Burak Yilmaz che alla fine saltò definitivamente. E con un altro club turco, il Gaziantep, però, continuano i contatti per la cessione di Giannelli Imbula.

In uscita, dopo la cessione di Romario Benzar che è già ufficialmente passato in prestito con opzione al Perugia, potrebbero essere definite nelle prossime ore quelle dei giovani Simone Lo Faso e Antonino Gallo il primo destinato in Svizzera e il secondo, mancherebbe solo l’ufficialità, alla Virtus Francavilla, mentre per Davide Riccardi potrebbe essere Trapani la destinazione giusta oppure Pisa ma ci sono altri club di serie C interessanti al ragazzo.

Tornando però al mercato in entrata si attende di chiudere per Riccardo Saponara, con la Fiorentina si limano gli ultimi dettagli e al netto di altri improvvisi problemi il trequartista dovrebbe diventare giallorosso.

E mentre si attende per capire la situazione Acquah si riaccendono i fari su Artur Ionita del Cagliari mai abbandonato completamente e su Mehdi Bourabia del Sassuolo, mentre sembra irraggiungibile la pista che portava a Danilo Cataldi della Lazio.

Per quanto riguarda la difesa invece oltre al centrale del Torino Koffi Djidji che rimane l’obiettivo numero uno, si è insinuato un altro importante nome, Mert Çetin della Roma che interessa al Galatasaray. La società capitolina all’estero lo cederebbe solo a titolo definitivo ma la società turca vorrebbe un prestito, così come lo vorrebbe il Verona e tra le due litiganti potrebbe spuntarla il Lecce anche in vista degli ottimi rapporti tra le due società.

Di nulla c’è certezza fino all’arrivo delle comunicazioni ufficiale.