Tumori: 21mila casi in più all’anno, ma diminuisce la mortalità

LECCE- Sono 100mila ad oggi in malati di tumore in Puglia, 21 mila in più ogni anno. Ma c’è anche una buona notizia tra i dati forniti da Ipsos a conclusione dell’indagine «La Puglia e la lotta ai tumori: il punto di vista di pazienti e cittadini» presentata alla fiera del levante di bari dalla referente dell’associazione Annamaria Mancuso. Le probabilità di guarigione aumentano e si muore di meno.

L’indagine è stata eseguita intervistando i pazienti e chiedendo loro delle opinioni sui servizi offerti. Come viene scoperto il tumore? Uno su tre in Puglia casualmente e un altro terzo grazie a visite specialistiche. Le opinioni sul percorso diagnostico sono complessivamente positive. La metà dei pazienti intervistati ha avuto accesso all’esperienza della chirurgia con valutazioni positive. Nota dolente è quello delle liste d’attesa : il 45% dei pugliesi considera il sistema sanitario della puglia peggiore rispetto al resto d’Italia e questo deriva anche dai tempi d’attesa. Il giudizio è basso anche per la qualità del servizio di assistenza domiciliare.