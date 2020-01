Per le Sardine “maratona” di 3 giorni nel Salento: a Galatone la coordinatrice nazionale

GALATONE- Una vera e propria “maratona” di tre giorni nel Salento per le Sardine, il movimento di area centrosinistra che si è già riunito a Lecce a dicembre e ieri ha radunato 40mila persone a Bologna.

Si inizia il 24 gennaio nel quartiere ebraico di Manduria (Taranto) dove un «anno fa – evidenziano le Sardine – una baby gang aggredì probabilmente fino alla morte il povero Antonio Stano», e dove «ci sono anche storie di rinascita come quelle di Elisa Springer, sopravvissuta ai campi di stermino e rifiorita a Manduria dove mise su famiglia e dove trovò il coraggio di raccontare; oppure quella di Tsegaj, giovane donna eritrea costretta a fuggire dalla guerra e dall’inferno ora rinata attraverso un progetto di integrazione». L’appuntamento è in piazza Mercantile a partire dalle 18.30 con attori, scrittori, poeti e giornalisti.

Il 25 gennaio alle 17 nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto, sarà invece Silvia Godelli, ex assessore al Mediterraneo della Regione Puglia, a «raccontare la sua esperienza di ex esule, ma anche di donna e docente universitaria impegnata a restituire al Sud il ruolo che gli spetta». In questa occasione, «nel quarto anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni, si rinnoverà l’appello per la verità e la giustizia sulla morte del ricercatore italiano».

Il 26 gennaio le Sardine si incontrano a Galatone (Lecce), alle 19 in piazza Santissimo Crocifisso. All’iniziativa parteciperà anche la «coordinatrice nazionale delle Sardine, Jasmine Cristallo». La tre giorni pugliese delle Sardine si concluderà con una grande festa, dalle 21 in Piazza Santissimo Crocifisso a Galatone: sul palco si alterneranno musicisti, storici, professori universitari e artisti.