Lega, il 27 Crippa a Lecce scioglierà il rebus candidato?

BARI – “Come promesso il Vice Segretario Federale della Lega, l’On. Andrea Crippa, tornerà in Puglia il prossimo 27 gennaio per tenere una grande assemblea a Lecce proprio nel giorno dei risultati del voto in Emilia Romagna, dove con la Lega e Lucia Borgonzoni siamo certi di poter cambiare la storia di quella Regione e dell’Italia, sconfiggendo nelle urne e non con i giochetti di palazzo il “sistema rosso” e il Pd”. Ad annunciarlo è l’onorevole Luigi D’Eramo, Segretario Regionale della Lega Puglia per Salvini Premier.

“Stessa sfida di rinnovamento e cambiamento è necessaria e urgente in Puglia -continua- dove anche i pugliesi potranno votare per la propria liberazione a maggio prossimo. La Lega propone un modello nuovo di governo della Regione basato sull’efficienza e la meritocrazia, lontano dalle logiche clientelari che per 50 anni hanno bloccato e offeso lo sviluppo e la crescita di questa regione, dove non è più possibile nemmeno curarsi perché gli ospedali non sono all’altezza o sono stati chiusi.

In Puglia c’è voglia di aria nuova e di una grande stagione politica di rinnovamento nei programmi e nelle responsabilità di governo, per questo il 27 gennaio alle ore 19 a Lecce all’Hotel Tiziano, insieme al nostro Vice Segretario Nazionale lanceremo la rivoluzione del buongoverno anche in Puglia, per liberarla dai ritardi del passato, certi che la Lega e la nostra coalizione siano gli unici che possano interpretare la voglia di cambiamento e di futuro che c’è tra la gente. La sinistra ripropone con Emiliano un modello perdente del passato, sta a noi scrivere il futuro della Puglia!”.