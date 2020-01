Renzi: in Puglia un nostro candidato per non votare Emiliano

BARI – L’ex premier Matteo Renzi non sosterrà la candidatura di Michele Emiliano alle elezioni regionali del 2020. Italia Viva, dunque, proporrà un suo candidato presidente. L’annuncio è arrivato in diretta nella trasmissione “L’Aria che tira” in onda su La7.

“In Puglia non so se vinceremo o perderemo ma avremo un candidato diverso da Emiliano e da Fitto” ha spiegato Renzi. “Io guardo la storia e dico – ha continuato – la Puglia di Emiliano è la storia di una alleanza culturale tra il grillismo e quella parte di sinistra che non amo troppo. Ilva, ricordate cosa diceva di noi Emiliano? – ha proseguito – che ammazzavamo i bambini quando in realtà l’unico obiettivo era rimettere a posto l’acciaieria e dare finalmente benefici ambientali alla città di Taranto. Tap, se tu vuoi l’autosufficenza energetica devi portare il gas, la xylella, la Banca Popolare di Bari che secondo loro non doveva essere trasformato in spa.” Tutti motivi divisori che hanno reso impossibile l’accordo tra le parti, oltre ad un rapporto tra i due lacerato da anni.

Chi sarà, dunque, il candidato di Italia Viva? “Lo annunceremo a febbraio – ha chiarito Renzi – dopo le elezioni regionali in Emilia”. Ma, ha concluso, non sarà Teresa Bellanova che “fa il ministro, è la presidente di Italia Viva, non credo sarà la candidata”.