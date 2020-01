Primarie, affluenza alle 17: 15mila votanti nel Leccese, 6mila nel Brindisino, quasi 6mila a Taranto

SALENTO- Più che sul risultato finale, per molti scontato tanto da essere oggetto di polemiche, gli occhi sono puntati sul dato dell’affluenza: il popolo del centrosinistra pugliese è chiamato al voto in questa domenica. L’appuntamento delle primarie per la scelta del candidato alle prossime regionali serve anche, se non soprattutto stavolta, a misurare la capacità di mobilitazione della coalizione. E serve anche a dare un peso alle diserzioni di alcune forze politiche, renziani in primis ma anche Dario Stefano, che mal digeriscono il governatore uscente Michele Emiliano, uno dei quattro sfidanti, assieme all’ex europarlamentare e assessore regionale Elena Gentile, al consigliere Pd Fabiano Amati e al sociologo Leonardo Palmisano.

I seggi, in totale 272 in tutta la regione, sono stati aperti alle 8 e resteranno attivi fino alle 20. Il dato, aggiornato alle 17, restituisce questi numeri: nel Leccese 15549 votanti, nel Brindisino 6394 e nel Tarantino 5984

Possono votare, com’è noto, tutti i cittadini residenti in Puglia, gli studenti fuori sede che hanno residenza nei comuni pugliesi, migranti regolari e tutti i sedicenni (previa registrazione sul sito www.primariepuglia2020.it). Per il riconoscimento sarà necessario presentare la carta d’identità o la patente di guida. Inoltre, per esprimere il proprio voto, è necessario versare un contributo minimo di 1€.