Primarie, affluenza alle 13: 7mila votanti nel Leccese, poco più di 3mila nel Brindisino, 4mila a Taranto

SALENTO- Più che sul risultato finale, per molti scontato tanto da essere oggetto di polemiche, gli occhi sono puntati sul dato dell’affluenza: il popolo del centrosinistra pugliese è chiamato al voto in questa domenica. L’appuntamento delle primarie per la scelta del candidato alle prossime regionali serve anche, se non soprattutto stavolta, a misurare la capacità di mobilitazione della coalizione. E serve anche a dare un peso alle diserzioni di alcune forze politiche, renziani in primis ma anche Dario Stefano, che mal digeriscono il governatore uscente Michele Emiliano, uno dei quattro sfidanti, assieme all’ex europarlamentare e assessore regionale Elena Gentile, al consigliere Pd Fabiano Amati e al sociologo Leonardo Palmisano.

I seggi, in totale 272 in tutta la regione, sono stati aperti alle 8 e resteranno attivi fino alle 20.

Il primo dato sull’affluenza, quello di mezzogiorno, delinea un primo trend e dice già che sarà difficile raggiungere i livelli del novembre 2014, il precedente appuntamento che incoronò Emiliano e fu un boom di affluenza, con 134mila votanti, già in calo rispetto alle primarie bis Vendola-Boccia del 2010 (192mila), ma molto di più rispetto alla prima volta, nel 2005, quando si presentarono in 80mila. La speranza, certo, è l’ultima a morire: sono 250mila le schede stampate.

Alle 12, dunque, in provincia di Lecce, stando ai dati diffusi dai circoli, hanno votato oltre 4mila persone, di cui 500 nel capoluogo. Cinque anni fa, i seggi si chiusero nel Leccese con circa 40mila votanti ma a fare da traino c’era la candidatura di Dario Stefano. A Brindisi, il dato del capoluogo è molto basso, pari a 210 elettori, compensato dalla provincia: si sono presentati circa 3500 votanti, con l’exploit di Fasano, città del consigliere Amati, dove si sono superati i 1100 voti alle 12. Buono anche il dato di Mesagne, con 510 schede già compilate. Nel novembre 2014, nel Brindisino i votanti in totale sono stati 13mila, stesso dato del Tarantino, dove oggi invece si viaggia a ritmo ancora più lento: in alcuni seggi del capoluogo ionico, infatti, si arriva appena a 50 voti. A Bari città, invece, il dato di questa mattina è di 2230 votanti.

Il dato, aggiornato alle 13, restituisce questi numeri: nel Leccese 7.146 votanti, nel Brindisino 3.262 e nel Tarantino 4.472

Possono votare, com’è noto, tutti i cittadini residenti in Puglia, gli studenti fuori sede che hanno residenza nei comuni pugliesi, migranti regolari e tutti i sedicenni (previa registrazione sul sito www.primariepuglia2020.it). Per il riconoscimento sarà necessario presentare la carta d’identità o la patente di guida. Inoltre, per esprimere il proprio voto, è necessario versare un contributo minimo di 1€.