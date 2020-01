Lite violenta nel market, aggrediti anche operatori del 118

LECCE – Tutto ha avuto inizio da un litigio, degenerato in brevissimo tempo, all’interno di un market in viale Marche a Lecce. Una lite tra un ragazzo di nazionalità marocchina e un uomo di nazionalità indiana che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe anche incassato una testa.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le Forze dell’Ordine. Ed è in quel momento che la situazione è degenerata ulteriormente.

Il giovane di nazionalità marocchina si è scagliato contro gli operatori sanitari accorsi per soccorrere l’uomo ferito ferito. Il giovane, in evidente stato di ebrezza alcolica, si è scagliato con pugni e calci anche contro un’ambulanza.

È stato l’intervento congiunto di carabinieri, volanti e polizia municipale a bloccare la sua furia, per poi trasportarlo, insieme all’uomo ferito, in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ad avere la peggio proprio la vittima dell’aggressione, accompagnata al Fazzi in codice rosso: al malcapitato è stato riscontrato un trauma cranico, oltre alla rottura del setto nasale.