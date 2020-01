Il gruppo Pd: “L’ambito sociale di zona coincida con il solo Comune di Lecce”

LECCE- La commissione servizi sociali appositamente convocata dal Presidente Saverio Citraro ha preso in esame l’ipotesi, avanzata dal gruppo del pd, che l’ambito territoriale sociale oggi composto dal Comune di Lecce e da nove comuni dell’hinterland ( San Cesario, Arnesano, Surbo, Monteroni, Cavallino, Lizzanello, San Pietro, Lequile, San Donato ) coincida con il solo comune capoluogo. “Dopo esperienza di questi anni di gestione associata -si legge nella nota- delle funzioni e dei servizi sociali, la nostra proposta è quella di chiedere alla Regione Puglia una modifica della definizione territoriale dell’attuale ambito. D’altro canto tutti gli altri comuni capoluogo della Puglia da Bari a Foggia, da Taranto a Brindisi, sono ambito sociale autonomo, solo la città di Lecce è associata ad altri 9 comuni per la gestione dei servizi socio assistenziali. La commissione servizi sociali sarà riconvocata nei prossimi giorni per discutere la proposta insieme all’assessore al ramo Silvia Miglietta”.