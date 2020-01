Il Lecce non molla il Cagliari: dopo Deiola, spinge per Ionita. Sprint per Saponara

LECCE – (di Tonio De Giorgi) È il giorno di Alessandro Deiola. Il centrocampista sardo è il secondo rinforzo per Liverani in questa sessione di calciomercato invernale. Arriva dal Cagliari in prestito, con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e controriscatto in favore della società del presidente Giulini pari a 550 mila euro. Ieri, in compagna del suo agente, ha incontrato a Milano il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il direttore sportivo Mauro Meluso. E oggi per Deiola sarà la prima giornata da nuovo giocatore del Lecce. Deve, però, espletare le visite mediche prima di mettersi a disposizione del tecnico Liverani. È il primo rinforzo per il centrocampo giallorosso che in questo periodo ha risentito pure dell’assenza di Majer, infortunato. Meluso e Liverani hanno individuato in Deiola quel tipo di calciatore che serve al Lecce. “Abbiamo bisogno di giocatori con caratteristiche precise e differenti da quelle presenti già in squadra”, così Liverani dopo la partita di lunedì contro l’Udinese. Deiola dovrebbe debuttare già lunedì sera a Parma, sua ex squadra. In questa prima parte di stagione Deiola, 24 anni, non ha giocato una sola partita, si è visto in campo per un minuto nella sfida casalinga contro il Cagliari. A Lecce cercherà di ritagliarsi lo spazio che non ha avuto in rossoblu. E dalla società sarda potrebbe arrivare pure Ionita. Il centrocampista moldavo sembra favorevole al trasferimento in giallorosso, ma al momento il club rossoblu frena. La società giallorossa non perde di vista Bourabia del Sassuolo, ma è attiva pure sul fronte trequartista. L’obiettivo principale sarebbe Riccardo Saponara, il quale in questa prima parte di stagione non ha trovato spazio nel Genoa. Di proprietà della Fiorentina potrebbe provare a riscattarsi in giallorosso. Saponara ci sta pensando e avrebbe dato il suo assenso per il trasferimento al Lecce che deve superare la concorrenza del Brescia. Il direttore sportivo Meluso è al lavoro pure per rinforzare la difesa. Si parla con insistenza di Djidji, 27 anni, del Torino. La società granata lo girerebbe in prestito al Lecce, ma il trasferimento potrebbe concretizzarsi la prossima settimana. Movimenti necessari pure in uscita per la società giallorossa. All’Empoli è finito il difensore Riccardo Fiamozzi e alla squadra toscana dovrebbe finire pure Andrea La Mantia. Tra le società si sarebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo a circa 3,5 milioni di euro. L’attaccante, tra i principali artefici della promozione in Serie A con 17 gol ha segnato nella stagione in corso 2 reti, all’Olimpico contro la Lazio e a Firenze, quest’ultimo gol pesantissimo perché è valso il successo del Lecce. Tuttavia si attende che il trasferimento possa essere ufficializzato.