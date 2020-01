Pagliaro (MRS): “Emiliano ha la memoria corta”

LECCE – “Sono curioso di capire se Emiliano vive sulla terra, in Puglia, o sulla luna, oppure nel paese dei balocchi, oppure ha semplicemente la memoria corta“. Così Paolo Pagliaro, presidente del Movimento Regione Salento.

“Da quello che ha dichiarato -continua- vorrebbe chiedere un risarcimento miliardario a Trans Adriatic Pipeline per danno d’immagine e perché, ha anche detto, il danno è enorme e il vantaggio è zero per la Puglia. Eppure il gasdotto lo volle proprio la sinistra, la solita sinistra è il suo PD, di cui era segretario regionale, che governava e governa la Puglia, altrimenti TAP sarebbe approdato altrove.

Dunque Emiliano ormai ha dimenticato che TAP fu voluto da Nichi Vendola? Oppure finge perché è già in campagna elettorale e cerca consenso?

Ed è proprio il suo partito, il PD, ad aver avallato sempre quest’opera da Enrico Letta a Massimo D’Alema che parlò di inutili allarmismi a Matteo Renzi che lo definì un tubicino che non avrebbe creato alcun problema a San Foca e al Salento intero.

Il gasdotto -conclude Pagliaro- opera che può anche essere utile, nessuno lo mette in dubbio, doveva approdare altrove e non in quell’angolo di paradiso che stanno distruggendo.

Le lotte contro quel punto di arrivo a San Foca di TAP le abbiamo fatte noi, siamo stati noi a chiedere di cambiare con la Zona Industriale di Brindisi evitando 65 km di sfregi e profanazioni del nostro territorio, abbiamo chiesto noi di vigilare su qualsiasi forma di reato ambientale, abbiamo evidenziato che i nostri ulivi non dovevano essere toccati e siamo stati sempre in prima linea.

Adesso Emiliano si sente parte offesa e vorrebbe chiedere un risarcimento; ben venga il risarcimento ma certamente nessuno si prenda meriti”.