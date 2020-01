La Regione chiederà a Tap risarcimenti miliardari

BARI – “Noi chiederemo a Tap un risarcimento miliardario per danno d’immagine. Perché il danno è enorme, i vantaggi zero. A noi di Tap non ce ne importa niente”. A dirlo il presidente della Regione, Michele Emiliano.

Il giorno dopo la citazione in giudizio da parte della Procura di Lecce dei vertici della società, nel palazzo presidenziale di Lungomare Nazario Sauro è tempo di togliersi qualche sassolino e di annunciare le azioni future: “Se Tap dovesse essere condannata – ha spiegato il governatore – risarcirà il gravissimo danno che ha fatto alla Puglia violando l’ambiente, la salute delle persone e soprattutto svolgendo la sua attività senza avere le autorizzazioni e le valutazioni di impatto ambientale necessarie. E non è ancora finita – avverte il presidente della Regione – è ancora pendente la questione sulla applicabilità della Direttiva Seveso che è la direttiva che si assicura della sicurezza degli impianti industriali”. E a propisito di ciò il governatore lancia una sorta di appello alla Procura affinché proceda anche su questo fronte.

Ma sono Renzi e Calenda gli obietti successivi: “Per anni mi hanno detto di essere una persona inaccettabile per aver tenuto su Tap e Ilva la posizione che ora è assunta dal governo e dalla Procura. La verità, ha continuato, è che da quando c’è Zingaretti il Pd ha cambiato totalmente posizione e finalmente.

Quanto a Ilva, la Regione “non si accontenterà di una sentenza”, di qui l’appello diretto al governo Conte a superare questa sentenza del riesame che riaccende l’Afo2 e di iniziare immediatamente la decarbonizzazione della fabbrica che vuol dire – ha concluso il governatore – chiudere le fonti inquinanti.