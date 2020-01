Cacciatori a “caccia” di discariche

LECCE- C è l’amianto, ci sono scarti di materiali edili, c’è la plastica, i rifiuti ingombranti. Hanno trovato di tutto i cacciatori del gruppo Ecocaccia, come Giuseppe del Cuore, presidente Federcaccia Frigole o l’economista ambientale Gianluca Mossuto, da circa 3 mesi al lavoro per un monitoraggio di campagne, boschi, pinete in tutto il salento. L’attività venatoria li porta ad esplorare luoghi lontani dai centri abitati e da occhi indiscreti, per poi constatare di essere stati preceduti da cittadini incivili. C’è anche la carcassa di un’auto arrugginita rinvenuta all’interno del Parco di Rauccio. Sta lì da decenni. Ci sono le discariche nel parco delle Cesine e sulla strada per Frigole.

Negli ultimi mesi i cacciatori hanno trovato discariche abusive a San Cataldo, zona ramanno e a Campo Verde. Ma anche in zona Cafore a Surbo, o lungo la Surbo-Trepuzzi. Federcaccia Puglia, presieduta dall’avvocato Giovanni Ciccarese, è pronto a presentare degli esposti e a rivolgersi al prefetto se i comuni non provvederanno a rimuovere i rifiuti.