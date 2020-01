Di scena “Effetto Notte”, musica e spettacolo per giovani talenti

LECCE-E’ andato in scena ieri “Effetto Notte” l’evento-spettacolo che, ha riunito tanti giovani talenti della musica, del cinema, del teatro, dello spettacolo e della danza, nella splendida location di Palazzo Zaccaria, a Lecce. La passione di Maurizio Ciardo e Miria Gravili per la musica, il cinema e lo spettacolo si traduce, nel tempo, nella volontà di selezionare e aggregare giovani artisti per permettere loro di esprimere il proprio talento. Arrivati ormai alla 12° edizione, Maurizio e Miria, quest’anno, hanno reso ancora più esclusivo il loro appuntamento di arte, musica e spettacolo, ideando e realizzando “Effetto Notte” il primo evento ufficiale, fuori dalle mura domestiche, dove, tra ospiti d’eccezione, autorità ed istituzioni, si è potuto assistere a venticinque esibizioni di giovani prodigio in uno spazio-spettacolo aperto e fluido di musica, sfilate di moda, sketch di cabaret e rappresentazioni danzanti in un clima intimo e coinvolgente.

“Effetto Notte”è diventato la vetrina esclusiva dei talenti emergenti che ha saputo coniugare personalità di spicco del mondo del cinema e dello spettacolo con giovani artisti del panorama musicale, artistico, di intrattenimento. Alla kermesse presentata da Bruno Viceconte, accompagnato dalla madrina Chiara Giuppa, hanno partecipato numerosi artisti, attori e produttori cinematografici e musicali, tra cui l’attore Walter Nestola, il produttore cinematografico e televisivo Alessandro Tartaglia Polcini, Attilio De Razza, produttore cinematografico, l’attore Fausto Romano, il produttore e musicista italo-americano, Giovanni Amighetti, Renata Nemola, pianista internazionale, Frank Nemola, musicista trombettista, il giornalista sportivo, Paolo Vinci, e tanti altri.

In un’atmosfera piena di emozioni vibranti che i giovani talenti hanno saputo regalare, dopo il taglio della torta che ha sancito la prima, ufficiale, edizione di questo contenitore di eccellenze, “Effetto Notte”, diversi riconoscimenti e premiazioni alle personalità presenti.