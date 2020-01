Calciatore 25enne depone le armi contro il cancro: “Troppo dolore”

PEZZE DI GRECO (BRINDISI) – È stato ribattezzato il “guerriero sorridente”, per la forza e la determinazione con le quali ha raccontato la sua battaglia sui social, senza mai darsi per vinto. Mai fino ad oggi. Giovanni Custodero, 25enne di Pezze di Greco (in provincia di Brindisi) annuncia su fb “la battaglia finale”, così come lui stesso la definisce. Un post struggente, dopo due anni di lotta, subito dopo la diagnosi di un sarcoma osseo. Un tumore maligno che all’ex portiere di calcio a 5 in C2 con la maglia del Fasano, è costato anche la perdita di una gamba.

“Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno davanti all’altro e lo guardo in faccia -scrive su fb, in riferimento al sarcoma – capisco che è forte dell’energia con la quale l’ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai stanco. Ho deciso di trascorrere le feste lontano dai social ma accanto alle persone per me più importanti. Però, ora che le feste sono finite, e con loro anche l’ultimo granello di forza che mi restava, ho deciso che non posso continuare a far prevalere il dolore fisico e la sofferenza su ciò che la sorte ha in serbo per me. Da domani sarò sedato e potrò alleviare il mio malessere.Spero di essere stato d’aiuto a molte persone. Per questo voglio per l’ultima volta ringraziarvi per ciò che siete stati, siete e sarete sempre: LA MIA FORZA”.

Sono stati in tanti, in questi due anni, a sostenerlo, anche pubblicamente. Tra loro anche personaggi del mondo dello sport, come Gigi Buffon e i calciatori del Lecce che si sono spesi per raccogliere fondi utili per sostenere le spese delle cure mediche per il 25enne.