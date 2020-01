Allerta arancione per il forte vento, si contano già i danni. Cadono anche i primi fiocchi

LECCE- Allerta arancione per il forte vento che dalle 14 di oggi soffia sul Salento. La Protezione Civile conferma le stesse criticità fino al pomeriggio/sera del 6 gennaio: sono previsti venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia Meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte.

Si registrano già i primi danni: tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per la caduta di alberi, pali della telefonia e muri in varie parti della provincia. A Lecce città è stato necessario chiudere nel pomeriggio via Pistoia per l’intervento dei caschi rossi che hanno dovuto mettere in sicurezza alcune alberature; chiusa anche via Carella per caduta di calcinacci da alcuni balconi.

Nelle zone rurali, danni anche a serre e strutture.

E nel pomeriggio alcuni fiocchi di neve misti a gragnola hanno fatto la loro comparsa in varie parti della provincia leccese, come documentano le immagini diffuse da Supermeteo e provenienti da Spongano e Casalabate.