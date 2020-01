D’Eramo: gli sfidanti di Emiliano non si prestino al bluff primarie

BARI- “Le primarie del Pd sono una grande farsa utile solo a celebrare la fine del mondo antico di Emiliano che muove i suoi adepti da una parte all’altra come comparse. Trucchi, giochi e giochetti che umiliano la PUGLIA e la democrazia: Amati, Gentile e Palmisano se e’ vero che vogliono rappresentare il rinnovamento della sinistra non si prestino a questo bluff”. Non le manda a dire il segretario della LEGA PUGLIA, Luigi D’Eramo. Per il numero uno pugliese del partito di Salvini un appello a 9 giorni dalla consultazione popolare con la quale, il centrosinistra, determinerà il candidato alla presidenza della Regione. “Anche questa volta , continua D’Eramo, rivedremo in fila i soliti noti e gruppi di extracomunitari del Cara? È chiaro che Emiliano e’ un prodotto del passato, oggi ormai logoro e con cattive recensioni che cerca di rimettere in onda il solito vecchio film di propaganda. La LEGA non consentira’ che la PUGLIA sia ancora prigioniera di questo sistema, la libereremo dai signori del potere, perche’ tutti i pugliesi – conclude D’Eramo – possano tornare liberi in una Regione che cominci a funzionare dagli ospedali fino ai treni, riaprendo i concorsi pubblici al merito e non alle solite stabilizzazioni di prestigio”