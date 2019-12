Giovani e gentili: quello che i salentini cercano su “Escort Advisor”

SALENTO – A Bari e Lecce si fanno concorrenza in fatto di gentilezza, ricerca della qualità e contatto umano, oltre al fatto di amare particolarmente il recensire le esperienze di prestazioni a pagamento. Pugliesi e salentini si riscoprono ottimi clienti per le escort. È quello che emerge incrociando i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni in Europa sulle prestazioni a pagamento, con i racconti delle stesse protagoniste.

Alexia, che lavora a Lecce, ad esempio racconta che: “I clienti qui di solito si lamentano delle ragazze meccaniche che trovano. Sono alla ricerca del rapporto umano, per avere l’impressione di intrattenersi cone una donna che già conoscono, un’amica. Chi viene da me -continua- ha dai 30 ai 70 anni e sono idraulici, imprenditori che hanno piccole imprese (che sono la maggioranza), negozianti, avvocati e medici”.

Per numero di accessi al sito dall’inizio di quest’anno, Lecce si piazza al secondo posto in tutta la Regione, con 174.125 click. Prima c’è Bari con 281.047 accessi. A Brindisi il dato è nettamente inferiore: 20.391 persone hanno esplorato il sito in cerca di compagnia.

Tra i dati estrapolati dal motore di ricerca, c’è anche l’età dei clienti. Nel Barese e nel Brindisino oscillano per di più tra i 35 e i 44 anni. Nel Leccese sono più giovani: tra i 25 e i 34.

In tutto il territorio le escort sono, per la maggior parte, di nazionalità italiana e brasiliana. Dato più o meno omogeneo anche per la fascia di età: la gran parte di loro ha tra i 25 e i 36 anni (più del 50%). Seguono le ragazze tra i 18 e i 24 anni (dal 28 al 32 per cento).

Nella classifica regionale a Bari la presenza di escort si attesta al 28,15%, segue Lecce con il 21,89%, Taranto 16,13%, e solo dopo Foggia c’è Brindisi con l’8,49%.

Dalla messa online del “TripAdvisor del sesso” – così lo chiamano gli utilizzatori -nella provincia di Bari sono state verificate 2.717 recensioni, a Lecce 1.935 e a Taranto 1.769. È evidentemente questo il trio, o il menage a trois, più lussurioso della Puglia.