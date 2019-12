2019: l’agroalimentare fronteggia la crisi

LECCE- Quello che sta per chiudersi è stato un altro annus horribilis per il Salento: la crisi del sistema produttivo continua e la disoccupazione non accenna a diminuire. I dati presentati dalla Uil parlano chiaro. Un segnale di ripresa lo registra però il settore dell’agroalimentare che continua, fortunatamente, ad attrarre clienti. I sapori di puglia quindi, continuano ad essere apprezzati in tutto il mondo. Nel 2019 l’alimentare pugliese e salentino hanno, secondo Coldiretti, riguadagnato il terreno perso nel 2018 con oltre 2 miliardi di euro di esportazioni e una Produzione Lorda Vendibile che si attesta su 3,6 miliardi di euro.

Un risultato non da poco se si considerano la paralisi amministrativa che continua a bloccare le risorse del PSR, il clima pazzo e il disastro causato dai ritardi nella gestione della Xylella fastidiosa.Secondo i dati forniti da Coldiretti puglia- Il valore delle produzioni agricole torna a crescere del 22% rispetto all’anno scorso, principalmente grazie al recupero della filiera olivicola e olearia che segna un aumento del 128% rispetto all’anno.

Una crescita che sarebbe stata anche più alta se le quotazioni delle olive in campagna fossero state più soddisfacenti. Buone le performance di vino, pasta e formaggi, al centro delle scelte per le festività. Il cibo per pranzi e cenoni, ma anche come regalo natalizio è quest’anno la voce più importante del budget che le famiglie pugliesi salentine destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole delle feste di di circa 145 milioni di euro perché le famiglie conservano le tradizioni fortemente radicate che vanno dal pesce ai frutti di mare, dalle verdure alle cartellate.