Nuovo ospedale, consegnate le chiavi

LECCE – Ve lo abbiamo mostrato in esclusiva nei giorni scorsi: adesso il Dea, nuovo dipartimento di emergenza e accettazione del Vito Fazzi di Lecce, è ufficialmente nella disponibiltà della Asl leccese. Si procederà passo dopo passo al trasferimento e all’attivazione dei vari reparti, iniziando dalla diagnostica per immagini. Prima però bisognerà completare le procedure di collaudo, messa in sicurezza, sterilizzazione di attrezzature e sale operatorie

Sabato la cerimonia di consegna del cantiere, alla presenza del direttore generale Rodolfo Rollo, il Governatore di Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Lecce Carlo Salvemini.

“Non è un’inaugurazione – è stato ribadito a più riprese – dacché adesso inizio il vero percorso di attivazione della struttura. Un percorso delicato per il quale non c’è una data fissata per l’apertura ufficiale”.

Il punto della situazione è stato fatto nella sala conferenze del nosocomio, dopo un breve tour con tappa nel Centro cuore, il Trauma Center, le sale operatorie d’eccellenze e il pronto soccorso. 330 posti letto, 5 piani in tutto più due seminterrati e 150 posti auto solo per il personale. Questo offrirà la struttura, attesa da circa 10 anni.

Intanto un primo traguardo è stato tagliato: la consegna delle chiavi è stata celebrata con un’esibizione musicale dell’orchestra sinfonica di Lecce e del Salento.