Maltempo a Ugento, dopo un mese ancora danni e tanti disagi: serve #unamanoxilsalento

TORRE SAN GIOVANNI (UGENTO)- Mancano pochi giorni al Natale, ma nella marina di Ugento ci sarà poco da festeggiare. Dopo Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Caterina e Torre Pali, il tour di #UNAMANOXILSALENTO continua infatti a Torre San Giovanni dove è stato invitato per un sopralluogo l’editore di TeleRama Paolo Pagliaro che ha incontrato pescatori, commercianti e imprenditori che ancora oggi si ritrovano a fare i conti con ciò che è stato danneggiato oltre un mese fa da quella violenta ondata di maltempo. La rabbia che si percepisce negli occhi e nelle parole di questi cittadini è tanta. I danni subiti sono ingenti sia lungo il litorale che nel porto, da cui i pescatori non riescono più ad uscire in barca. La mareggiata ha bloccato quindi la loro attività, mettendo in ginocchio anche alcuni stabilimenti balneari. Nonostante questo, dopo quel 12 novembre, anche Ugento, che ha subito circa 400mila euro di danni, non molla e nel suo piccolo cerca di ricominciare…malgrado un primo ma soprattutto povero stanziamento del governo che per la sola Regione Puglia ha previsto 986mila euro rispetto ad altre regioni come Piemonte e Toscana a cui sono a dati rispettivamente 19 e 5 milioni.

Infine si rinnova come sempre l appello al governo affinché si mobiliti al più presto per permettere a Ugento, come al resto del territorio, di rialzarsi. Ma fino a quel momento, fino a quando non giungeranno risposte concrete, la campagna #unamanoxilsalento lanciata da Telerama non mollerà la presa. Come afferma l’editore Pagliaro: “La nostra battaglia è diventata il simbolo della voglia di cambiare passo… il Salento non si arrende, non vuole rassegnarsi, sono 30 milioni i danni subiti e per l’intera Puglia e Salento solo briciole Basta ingiustizie, siamo stanchi”. Da qui la decisione di proseguire con i tour nelle altre marine danneggiate per poi riunirsi successivamente con i rispettivi sindaci e così decidere il da farsi.