U.S. Lecce e Stampa, scambio di auguri al Mine & Yours

LECCE – È stato il Mine & Yours Members club di Lecce la suggestiva location che ha ospitato il consueto e tradizionale scambio di auguri tra Unione Sportiva Lecce, presente con molti dirigenti e con il mister, ed i giornalisti.

Un incontro che ha ribadito il rispetto dei ruoli e del ruolo fondamentale, anche critico talvolta benché costruttivo, della stampa locale; per una serata dunque nessuna pagella, nessuna cronaca, o tabellino ma solo scambio di opinioni senza eccessiva formalità, occasione soprattutto per rivolgere un augurio ai tifosi ed a quanti seguono con passione la squadra giallorossa.

Ecco la voce di alcuni dei protagonisti:

IL PRESIDENTE SAVERIO STICCHI DAMIANI– “Un appuntamento a cui teniamo tantissimo, incontrare i giornalisti che poi sono nostri compagni di viaggio; ormai sono due anni che viaggiamo insieme ottenendo successi bellissimi e quest’anno stiamo raccontando questa avventura stupenda in serie A. Nel massimo rispetto dei ruoli e dell’indipendenza, naturalmente, è bello che ci sia una sinergia, una collaborazione, per spingere la squadra del cuore. Ai tifosi gli auguri più sentiti di buona salute e serenità”.

IL VICEPRESIDENTE CORRADO LIGUORI – “Un momento importante perché è una tradizione ma è un momento in cui si suggella un legame fortissimo con la stampa. Siamo ben consapevoli che i giornalisti sono fondamentali in un rapporto come quello che stiamo cercando di impostare noi con il territorio e quindi sicuramente è un sodalizio che vogliamo incrementare nel tempo, in modo che ci siano sempre più cose in comune. Sotto l’albero vorrei trovare un po’ più di equilibrio da parte dell’ambiente. Succede che dopo una vittoria, come quella di Firenze, arrivi l’esaltazione e dopo sconfitta, come quella di Brescia, i primi mugugni. Certe volte ho la sensazione che si faccia fatica a vivere il presente. Il regalo che chiedo è vivere il presente, significa che siamo in serie A e in una posizione di classifica che non è in zona retrocessione”.

IL DIESSE MAURO MELUSO – “Siamo qui per ricordarci che stiamo andando verso il santo Natale e fare gli auguri a tutti voi che siete la nostra interfaccia con la gente, i migliori auguri anche ai nostri tifosi e speriamo di passarlo bene. Domenica 22 c’è una gara importante, un risultato positivo ci permetterebbe di passarlo serenamente e di ricordare questo 2019 come l’anno della promozione. Questo è il giorno degli auguri sperando che il 2020 sia un anno importante per il Lecce calcio, la salvezza rappresenterebbe un risultato importante per tutti. Auguri di Buon Natale a tutti”.

MISTER FABIO LIVERANI – “Credo che ci sia un rapporto di stima e rispetto con la stampa, poi ognuno fa il proprio lavoro e ci sta che ci siano dei momenti più in sintonia e altri meno. La cosa fondamentale però è avere rispetto delle persone, in questo sono avvantaggiato, in questi tre anni non credo che nessuno né io verso i giornalisti, né i giornalisti verso di me, abbia mancato di rispetto, c’è un buon rapporto. Il nostro percorso è iniziato nel 2017 e abbiamo scalato due categorie. Adesso siamo in lotta per mantenere la serie A, credo che si un Natale bello, pieno di gioia, da passare con le persone care, sereno, insieme alle proprie famiglie. Sarà un 2020 in cui avremo bisogno di tutto il calore che ci hanno sempre dato i tifosi”.