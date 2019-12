Serie A, 17^ giornata, anticipo, posticipo, e recupero, lo spezzatino è servito

Parte con l’anticipo Sampdoria-Juventus di mercoledì 18 dicembre alle ore 18.55, soluzione attuata per l’impegno dei bianconeri nella Supercoppa italiana, mentre per lo stesso motivo è stata posticipata Lazio-Hellas Verona a mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 20.45. Mentre sempre mercoledì si recupera la gara che non si giocò la 7^ giornata e cioè Sassuolo – Brescia alle ore 20:45.

Ecco di seguito il programma completo, la piattaforma che trasmetterà le gare, e la classifica che aggiorneremo al termine degli incontri:

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE

Ore 18.55 Sampdoria – Juventus SKY

Ore 20:45 Sassuolo Brescia (recupero 7^ giornata) SKY

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Ore 20.45 Fiorentina – Roma SKY

SABATO 21 DICEMBRE

Ore 15.00 Udinese – Cagliari SKY

Ore 18.00 Inter – Genoa SKY

Ore 20.45 Torino – Spal DAZN

DOMENICA 22 DICEMBRE

Ore 12.30 Atalanta – Milan DAZN

Ore 15.00 Lecce – Bologna SKY

Ore 15.00 Parma – Brescia SKY

Ore 20.45 Sassuolo – Napoli SKY

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020

Ore 20.45 Lazio – Hellas Verona DAZN

CLASSIFICA: Juventus, Inter 39; Lazio 33; Roma 32; Cagliari, 29; Atalanta 28; Parma 24; Milan, Napoli, Torino 21; Bologna, H. Verona 19; Fiorentina, Sassuolo 16; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.