Assostampa Puglia: al timone ancora Martellotta, Colluto segretaria a Lecce

BARI- L’VIII Congresso regionale dell’Associazione della Stampa di Puglia ha rieletto Bepi Martellotta presidente del sindacato dei giornalisti pugliesi per il 2019-2023. Nell’ufficio di presidenza, in qualità di vicepresidenti, sono stati eletti Mimmo Mazza (Ta), Marco Seclì (le) e Vito Fatiguso (Ba) per i professionali; per i collaboratori Raffele Fiorella(Fg) e Ruben Rotundo (Ba). Nel Consiglio direttivo sono stati eletti i colleghi: Michele Fortunato, Teresa Fabbricatore, Vincenzo Chiumarulo, Francesco Monteleone, Giuseppe Pace, Patrizia Sgambati, Rossella Matarrese, Angela Balenzano, Lucia Del Vecchio, Leonardo Petrocelli. Designati dalle delegazioni i colleghi: Massimo D’Onofrio e Valeria D’Autilia (Ta); Fabrizio Caianiello (BR); Nino Bruno (FG), Fabiana Pacella e Gisella Della Monaca (LE), Paolo Pinnelli e Vincenzo Rutigliano (BAT). Per i collaboratori sono stati eletti: Valentino Sgaramella, Carmela Moretti, Mariateresa Amoruso e Pinuccio Pomo; designati dalla delegazioni provinciali Doriana Imbimbo (Ta), Maria Pia Romano (LE), Federica Marangio (BR) e Luigi Colomba (FG).

La giunta esecutiva del sindacato, eletta per acclamazione, sarà composta da Leonardo Petrocelli, Valeria D’Autilia, Rossella Matarrese, Patrizia Sgambati e Francesco Monteleone per i professionali; da Maria Pia Romano, Pinuccio Pomo e Mariateresa Amoruso per i collaboratori.

Il Congresso ha altresì eletto il Collegio dei Revisori, che sarà composto per i professionali da Anna De Feo, Gaetano Gorgoni, Gianni Svaldi e Floriana Tolve; per i collaboratori da Luciana Doronzo. Nel Collegio dei Probiviri sono risultati eletti: Vincenzo Sparviero, Antonio Di Giacomo, Matteo Fidanza e Michele De Sanctis per i professionali; Roberta Campanella per i collaboratori.

I segretari provinciali sono: Maristella Massari (Ta), Tiziana Colluto (Le), Rosalia Marcantonio (Fg), Adele Galetta (Br) e Gianpaolo Balsamo (Bat).

“Dopo aver rinnovato per due terzi i delegati eletti al Congresso 2019, l’Assostampa Puglia rinnova anche gli organismi statutari che guideranno il sindacato dei giornalisti pugliesi nei prossimi quattro anni. E lo farà – dice il presidente Bepi Martellotta – affidando il 50% dei propri vertici alle donne: lavoratrici, giornaliste, precarie o dipendenti, le quali in questi anni hanno dimostrato con la loro caparbietà e il loro coraggio cosa significhi battersi per il “Diritto al lavoro, diritto di Cronaca” a cui abbiamo dedicato questo congresso”.