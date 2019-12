Taranta, Buonvino: pizzica e cinema per divertire

MELPIGNANO- “È l’incontro il tema dell’edizione 2020 della Notte della Taranta perché la Puglia come la mia Sicilia è terra di unione”. Lo ha annunciato il maestro concertatore Paolo Buonvino durante la conferenza stampa che si è svolta oggi nell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, dove si è svolta la prima sessione di ascolto dei musicisti dell’Orchestra Popolare. “C’è un entusiasmo, ha detto Buonvino, che apre a mille idee ad un continuo flusso creativo. È un arricchimento che amo moltissimo. Nel Concertone, che si terrà il 22 agosto 2020, porterò tutto me stesso spaziando dal cinema al pop, dalla musica popolare all’elettronica. Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco del mio mentore Franco Battiato e nel mio percorso di conoscere molti artisti. Spero di regalare al pubblico di Melpignano le stesse emozioni che vivo da quando sono arrivato in questa magica terra. L’obiettivo è divertire nell’interpretazione latina del termine: divertere, fare qualcosa di diverso che non c’è mai stato prima”.