Ex Aspica: nuovi fondi per la bonifica

LECCE- La Regione Puglia ha comunicato al settore Ambiente del Comune di Lecce un ulteriore stanziamento di 356.963,98 euro a favore del progetto di bonifica del sito ex Aspica. Salgono così a un 1.706.963,8 euro i fondi a disposizione per dare avvio alla prima fase dell’intervento presso l’ex impianto di smaltimento della ditta Aspica Recycling srl, ora in liquidazione, sito nella zona industriale di Lecce.

Il Comune procederà nelle prossime settimane a indire la gara d’appalto per la bonifica del sito, sulla base d’asta di 3.780.000. A tanto ammonta, infatti, l’importo dei lavori necessari per la definitiva bonifica del sito. I fondi a disposizione per il momento – che potranno essere ulteriormente implementati dalla Regione Puglia – consentiranno in ogni caso, dopo l’aggiudicazione della gara, l’avvio dei lavori.