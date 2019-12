Ex Aspica: nuovi fondi per la bonifica. Sopralluogo all’ex discarica D’Aurio

LECCE- La Regione Puglia ha comunicato al settore Ambiente del Comune di Lecce un ulteriore stanziamento di 356.963,98 euro a favore del progetto di bonifica del sito ex Aspica. Salgono così a un 1.706.963,8 euro i fondi a disposizione per dare avvio alla prima fase dell’intervento presso l’ex impianto di smaltimento della ditta Aspica Recycling srl, ora in liquidazione, sito nella zona industriale di Lecce.

Il Comune procederà nelle prossime settimane a indire la gara d’appalto per la bonifica del sito, sulla base d’asta di 3.780.000. A tanto ammonta, infatti, l’importo dei lavori necessari per la definitiva bonifica del sito. I fondi a disposizione per il momento – che potranno essere ulteriormente implementati dalla Regione Puglia – consentiranno in ogni caso, dopo l’aggiudicazione della gara, l’avvio dei lavori.

Altro vecchio sito di rifiuti è l’ex discarica D’Aurio, dove l’assessore Valli ha effettuato un sopralluogo nelle scorse ore. Il sito risulta chiuso, con la gestione post esercizio terminata nel 2013. Ora si è in attesa che venga completata l’attività di campionamento di Asl e Arpa per capire l’eventuale portata dell’inquinamento. A preoccupare è, però, l’ex centro di raccolta, dismesso, 500 metri più in là, divenuto nel tempo una discarica abusiva. Diffidato il proprietario, la ditta Daneco, che dovrà provvedere alla pulizia.