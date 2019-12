Congedo: Fitto candidato? Siamo in attesa di valutazioni

BARI- Il tavolo nazionale deciderà il nome, lunedì la Meloni in Puglia ma per suonare la carica per il nostro progetto, così il segretario regionale Saverio Congedo

“In merito al dibattito che si sta sviluppando in questi giorni sulle prossime elezioni regionali in PUGLIA, Fratelli d’Italia chiarisce di essere in attesa delle valutazioni decisive dei leader nazionali dei partiti del centrodestra”. Cosi’ Erio Congedo, coordinatore regionale Fratelli d’Italia PUGLIA e Francesco Ventola, vice coordinatore Fratelli d’Italia PUGLIA. I due intervengono dopo le voci che non hanno trovato una conferma ufficiale secondo cui, il candidato della coalizione di centrodestra sarebbe Raffaele FITTO. “L’indicazione del candidato presidente arriverà dal tavolo nazionale -concludono- La presenza di Giorgia MELONI, lunedì prossimo, serve a suonare la carica a un progetto politico e a un centrodestra che tornerà alla guida della PUGLIA”.