Regionali Puglia, candidato a FdI ma Berlusconi e Salvini consultano i territori

Il candidato presidente del centrodestra potrebbe esser espressione della Meloni ma Salvini e Berlusconi chiedono di consultare i territori

ROMA- Sono iniziati i vertici, o tavoli che dir si voglia, per decidere i candidati presidente del centrodestra per le regioni al voto nel 2020. Fratelli d’Italia non avrebbe spuntato la Toscana ma ottenuto una prima conferma per Puglia e Marche. Un comunicato della stessa Meloni, che conferma la visita del prossimo lunedì, la dice chiara sui tempi. In settimana sarà tutto definito. L’ultimo tavolo tra i tre leader nazionali, se da una parte indica nel partito di Fratelli d’Italia il futuro candidato, dall’altra stabilisce pure un percorso parallelo per ottenere il placet da parte dei territori. In soldoni: sì all’accordo di massima ma prima di dare l’ok a questo ed al nome che la Meloni proporrà, quello di Fitto in pole position, Salvini e Berlusconi hanno chiesto qualche giorno per sondare le varie province della Puglia. Dunque, dopo il definitivo parere dei dirigenti del Salento e della Puglia i leader della Lega e di Forza Italia daranno il definitivo nulla osta alla Segretaria Meloni. In settimana si saprà ma lunedì è il giorno ufficiale in occasione della venuta a Bari della stessa Meloni