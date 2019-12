Antonio De Santis nominato coordinatore cittadino Mrs a Santa Cesarea Terme

LECCE- Antonio De Santis è il nuovo Coordinatore del Movimento Regione Salento a Santa Cesarea Terme, lo presenta il Coordinatore provinciale Leonardo Lanzilao: “Uomo di centrodestra, amante nel nostro territorio, Antonio De Santis è il nostro coordinatore cittadino di Santa Cesarea Terme. Grande appassionato di politica, già Consigliere comunale, entra a far parte del Movimento Regione Salento. Ad Antonio, Tonino per gli amici, i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutto il direttivo del Movimento Regione Salento”.

“Ringrazio il coordinatore Leonardo Lanzilao e tutto il direttivo per questa nomina che ritengo importante perché rappresenta un nuovo inizio per il mio impegno per il mio paese e per l’intero Salento. Esprimersi all’interno di un movimento territoriale che combatte da sempre battaglie per la difesa, la tutela e la promozione di questo lembo di terra, è un’arma da poter usare nelle prossime battaglie. Lavorerò affinché la forte vocazione turistica del mio paese Santa Cesarea Terme e del Salento intero riceva sempre la giusta considerazione. Sono tante le aree di miglioramento ad iniziare da strade e trasporti che ci penalizzano fino alla nostre Terme che devono essere il fiore all’occhiello dell’intera comunità. Porterò idee e nuovi progetti all’interno del movimento”. Così il neo coordinatore De Santis.