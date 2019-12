Nonostante Xylella, +21,5% di produzione di olio pugliese ma prezzi giù del 40%

ROMA- Nonostante il disseccamento degli ulivi e Xylella, negli ultimi dieci anni, dal 2009 ad oggi, in Puglia la produzione media di olio è cresciuta del 21,5 per cento. A fornire i dati è stata Coldiretti Puglia, nel report presentato durante l’incontro a Roma con la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, alla quale è stato esposto il nodo della mancanza di realizzazione di centri di ammasso e stoccaggio dell’olio, a differenza di quanto avvenuto in Spagna. Anche i 40 milioni di euro previsti per questo nel Psr Puglia sono rimasti bloccati.

Secondo le grandi organizzazioni di categoria, tutta la filiera è strozzata da pratiche commerciali che hanno fatto crollare del 40 per cento il prezzo dell’olio. Si parla chiaramente di “bolla speculativa”, che si è allargata anche alla sansa che, non trovando mercato, per essere smaltita come rifiuto speciale potrebbe costare anche 25 euro al quintale.

A provocare distorsioni sul mercato sono anche le grandi importazioni di olio straniero e nordafricano in particolare. Per la ministra Bellanova, la soluzione è l’OCM olio, come per il vino, cioè una regolamentazione unica dell’Unione Europea che detta alcune norme riguardanti il settore. “Alla Commissione europea – ha detto la ministra – abbiamo chiesto di potenziare l’OCM olio con contributi diretti agli agricoltori per la ristrutturazione, la riconversione e l’impianto di nuovi oliveti, l’ammodernamento dei frantoi oleari. Ma anche per interventi volti alla conservazione del paesaggio, al miglioramento della sostenibilità ambientale, alla formazione e al trasferimento delle innovazioni. La dotazione finanziaria di 34,59 milioni di euro dovrà essere incrementata attraverso un trasferimento di fondi dallo Sviluppo Rurale”.