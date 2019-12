Maltempo, in Puglia pochi soldi a causa del report della Regione

ROMA – Il Governo, sul fronte maltempo, corre ai ripari e aggiunge allo stanziamento previsto per le zone colpite, 140 milioni. Ne dà notizia su fb il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro.

“Il Consiglio dei Ministri -precisa nel post- ha stanziato le prime risorse sulla base delle attestazioni speditive formulate dalla Regioni. In Commissione Finanze alla Camera (…) è stato approvato un emendamento del Governo che provvede ad assegnare, per questi eventi, ulteriori 40 milioni di euro. In queste ore, inoltre, è alla firma del ministro dell’Economia un decreto che assegna ulteriori 100 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute dai territori coinvolti. Siamo al lavoro per reperire ulteriori fondi che consentano un pronto superamento dell’emergenza nei territori coinvolti -conclude Fraccaro- a tal fine sono stati reperiti altri 140 milioni di euro da destinare alle somme urgenze e all’assistenza alla popolazione”.