“Questo posto l’ha fatto Dio”: l’attrice Whoopi Goldberg stregata da Marina Serra

TRICASE- Letteralmente stregata da Marina Serra, dai colori della piscina scavata nella roccia a Tricase, dalla sua acqua. La famosa attrice statunitense Whoopi Goldberg ha trascorso lì questa domenica, dopo aver fatto colazione nel centro storico tricasino. Il suo stupore lo ha reso noto sul suo profilo Instagram attraverso una storia in diretta raccontata ai suoi 943mila follower di tutto il mondo.

L’attrice è giunta in Puglia, che è la terra d’origine di uno dei suoi collaboratori.

“Stavo per entrare in acqua ma ho pensato che non mi vorreste vedere nuda, quindi ho tenuto i vestiti”, chiosa sarcastica. “Questo posto è naturale. L’ha fatto Dio. Guardate il colore dell’acqua, è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Non può succedere. Ma sarebbe bello”.