Monopoli – V.Francavilla: tris dei gabbiani che volano in alto

MONOPOLI – Lo Stadio Simone Veneziani apre i battenti, all’ora di pranzo di domenica 1 dicembre, al derby Monopoli – Virtus Francavilla, valido per la 17^ giornata del Girone C del Campionato di serie C 2019-20. Si gioca a quest’ora per una questione riguardante l’impianto di illuminazione.

Moduli a specchio, 3-5-2 per Scienza e Trocini.

Padroni di casa con Antonino; Rota, De Franco, Mercadante; Hadziosmanovic, Carriero, Piccinni, Triarico, Antonacci; Fella, Salvemini.

Ospiti con: Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Di Cosmo, Gigliotti, Zenuni, Bovo, Nunzella; Vazquez, Mastropietro.

Prova a partire forte la Virtus Francavilla che dopo pochi secondi tenta l’affondo con Gigliotti ma la sfera svanisce fuori. È un batti e ribatti e al 3° Mercadante prova la sassata dalla distanza ma Poluzzi devia in corner.

Col passare dei minuti però crescono i padroni di casa, gli ospiti si affidano a delle ripartenze veloci ma si fa a sportellate in campo e si gioca poco a calcio.

E al minuto 44, con una bella acrobazia, stappa la gara Fella e il Monopoli chiude la prima frazione in vantaggio di un gol.

Nella seconda frazione i padroni di casa trovano subito il raddoppio con Carriero al 55° che dalla distanza lascia partire un missile e per Poluzzi non c’è nulla da fare.

Poi inizia il valzer delle sostituzioni, i “gabbiani” cercano il colpo del K.O., il punto esclamativo, ma al minuto 87 Nunzella potrebbe riaprirla ma il suo tiro su punizione finisce sul palo.

Ed i titoli di coda iniziano a scorrere.

La lavagnetta luminosa segnala 4 minuti di recupero e nell’ultimo arriva il tris di Fella che riprende la respinta di Poluzzi e mette nel sacco la sua doppietta.

Momentaneo 2° posto con 34 punti per i gabbiani in attesa delle altre gare ma la squadra di Scienza è veramente una bella realtà di questo Girone C.

La squadra di Trocini incassa e rimane a 19 punti.

IL TABELLINO MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA 3-0 MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota (63° Pecorini), De Franco, Mercadante; Hadziosmanovic, Carriero (81° Tuttisanti), Piccinni, Triarico (81° Tazzer), Antonacci (76°Cavallari); Fella, Salvemini (75° Cuppone). A disposizione: Milli, Menegatti, Mariano, Nina, Dipinto. All. Scienza. VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Di Cosmo (70° Marozzi), Gigliotti (63° Puntoriere), Zenuni, Bovo (61° Sparandeo), Nunzella; Vazquez, Mastropietro. A disposizione: Sottoriva, Costa, Marino, Miccoli, Carella, Sarcinella, Buglia. All.: Trocini. ARBITRO: sig. Paolo Bitonti di Bologna ASSISTENTI: sig. Roberto Terenzio di Cosenza e sig. Gaetano Massara di Reggio Calabria. MARCATORI: 44°- 90°+3, Fella (M), 55° Carriero (M) AMMONITI: 14° Mastropietro (VF), 51° Rota (M), 64° Nunzella (VF), 78° Zenuni (VF)

M.C.