Tommy, 11 anni: “Ambasciatore nel mondo” di una pizzica rock

MONTE CARLO – Nelle sue mani vibra il ritmo della pizzica che ha scelto di fondere con un’anima e uno stile rock. Lui è Tommy Miglietta, originario di Lizzanello: a soli 11 anni ha già portato un’originale rivisitazione della musica popolare della sua terra nelle piazze d’Europa e d’America.

Soltanto alcuni giorni fa, al “Grimaldi Forum” di Monte Carlo, ha ricevuto il “Premio Internazionale EXCELLENCE“, “per i meriti professionali acquisiti – si legge nella motivazione – e per aver raggiunto un elevato livello di Eccellenza di rilevanza Internazionale: ambasciatore dell’Eccellenza nel Mondo“. Un’emozione forte, considerata anche la giovanissima età.

Con tamburello e batteria, che ha iniziato a suonare da autodidatta all’età di soli 4 anni, ha conquistato in brevissimo tempo il panorama internazionale della World Music e non solo: oltre 250 i concerti live in cui si è esibito, con la sua band “Terre a Sud”, in tutto il mondo.

Per Tommy la musica è tutto. Il suo nuovo tour “Alta Marea”, che prende il nome dal suo ultimo album, racconta in musica quanto l’amore per quest’arte sia travolgente…proprio come la marea.

Partendo dalla sua esperienza, ai suoi coetanei e non solo Tommy vuole lasciare dunque un messaggio: “La musica è cosa sana, provare per credere”.

