Impianto di compostaggio: Salvemini dà la disponibilità a farlo sorgere a Lecce nella zona industriale

LECCE – Ha dato la sua disponibilità il sindaco Carlo Salvemini. Ha detto che l’impianto di compostaggio, che vesserebbe ulteriormente il territorio di Cavallino e dei comuni limitrofi, si può fare a Lecce, nella zona industriale.

Dopo riunione convocata dai sindaci dei Comuni di Lizzanello, San Cesario, Lequile, San Donato, Caprarica, Castrì e Vernole, che hanno invitato a Palazzo dei Celestini anche il presidente della Regione, Michele Emiliano, gli stessi primi cittadini si sono detti molto soddisfatti. “La Regione Puglia – ha detto il governatore – ovviamente ritiene che quell’area negli anni sia stata sufficientemente sfruttata e che quindi abbia subito un carico ambientale molto forte, tale da sconsigliare che l’impianto sia fatto nella medesima area. È questa la ragione per la quale verrà escluso l’impianto di compostaggio di Cavallino dal Piano dei Rifiuti, anche perché contestualmente riteniamo che ci sia stata la disponibilità de Sindaco di Lecce a realizzare lo stesso impianto nella zona industriale del capoluogo salentino, zona meno sfruttata dal punto di vista ambientale”.

“Ciò consentirà al Comune di Lecce – ha concluso Emiliano – non solo di risolvere un’emergenza della provincia, ma anche di avere introiti molto importanti”. A proposito dell’impianto sperimentale per lo smaltimento dell’amianto, il presidente ha chiesto: “siamo su Scherzi a parte?” ironizzando evidentemente sugli altri impianti già presenti nella stessa zona. Pur non dipendendo dalla Regione la messa in funzione dell’impianto in questione, si è detto disponibile ad adoperarsi a trovare un sito alternativo. Intanto, per il 2 dicembre è stata convocata la conferenza dei servizi. Giuseppe Calò, in rappresentanza della s.r.l. Che si occupa della sperimentazione, dice che la polemica dei sindaci è strumentale.