DURAZZO – La Sezione Operativa Vigili de Fuoco di Lecce è in campo da martedì sera a Durazzo, con 14 uomini, di cui due cinofili, guidati personalmente dal comandante Giuseppe Bennardo. La loro azione si è concentrata subito su una palazzina rasa al suolo e sotto la quale erano dispersi i due gemellini di due anni, il loro fratellino, la mamma e altri due adulti. Purtroppo, la speranza di ritrovarli in vita si è spenta in queste ore. I loro corpi sono stati recuperati dalle macerie del palazzo, dove si scava ancora. Fondamentale il supporto del nucleo cinofilo leccese: i caschi rossi sono penetrati con difficoltà, all’interno dello stabile creandosi dei varchi sotto le macerie. Sono lì anche 35 volontari della Protezione Civile della provincia di Lecce. Tanti i volontari inviati da tutta la Puglia e in prima linea c’è anche la Croce Rossa. E intanto è arrivata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.1 poco prima delle 12, in Albania. Tanta paura ma nessun ferito. La nuova scossa è giunta all’improvviso, senza boato. I caschi rossi si sono così dovuti allontare per mezz’ora da quella palazzina da cui nella notte avevano già estratto il corpo di una donna. Ed il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano informa che Il sistema di accoglienza e di aiuti per la popolazione terremotata dell’Albania, sta procedendo celermente. Già dalla serata di mercoledì, il campo soccorritori, all’interno del porto di Durazzo, era operativo. Da queste ore i è operativa anche la cucina che potrà disporre di pasti per la popolazione, oltre che per i soccorritori. È stato poi montato il modulo di assistenza integrata alla popolazione per 250 persone. Da venerdì e fino a domenica, inizierà il graduale rientro a casa dei volontari e dei funzionari regionali che attualmente sono in Albania.