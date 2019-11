Enasarco, nel 2020 il rinnovo dell’assemblea: salentini in lizza

LECCE- Da venerdì 17 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020 (per quattordici giorni), si svolgeranno le elezioni on-line per il rinnovo dell’assemblea di Enasarco. L’assemblea della fondazione è composta da 60 delegati, 20 eletti dalle imprese preponenti, 40 da agenti di commercio, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Massimo Tamborrino, 49 anni, leccese, presidente regionale Puglia di Assopam, guiderà la lista ARTÈNASARCO presentata congiuntamente da Confartigianato ed Assopam per l’elezione dei 20 delegati che rappresenteranno le imprese preponenti nell’assemblea della fondazione. Ai vertici della stessa lista lista, gli imprenditori vitivinicoli Gianni Cantele, già presidente regionale di Coldiretti Puglia e Antonio Apollonio, consigliere nazionale Assoenologi.

I brindisini Giuseppe Zimmari e Raffaele Tafuro, rispettivamente, dirigente Nazionale di Uiltcs e Presidente nazionale di Assopam saranno invece i capolista della lista ENASARCO LIBERA, presentata da Uiltucs ed Assopam per l’elezione dei 40 delegati eletti dagli agenti.

La Fondazione Enasarco è l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Si occupa anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti. Il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione è affidato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e Finanze. Inoltre esercita azioni di vigilanza ispettiva per l’accertamento della natura del rapporto di Agenzia e per l’osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte mandanti.