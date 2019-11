Sport e giustizia, convegno in memoria dell’avvocato Mormando

LECCE- Il diritto dello sport si è evoluto così come è cambiato, nel corso degli anno il mondo sportivo, diventando un vero e proprio fenomeno che muove capitali ed energie. Il ruolo del giurista nella gestione di questo fenomeno è stato il tema trattato nel convegno. Organizzato in occasione della presentazione del CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN “DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT” ad Ecotekne. Tanti gli esperti che si sono confrontati sul nuovo codice di giustizia sportiva insieme al rettore di Unisalento Fabio Pollice. L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche.Il convegno è stato organizzato anche per ricordare l’avvocato Vittorio Mormando, che ha ricoperto le più alte cariche nazionali e internazionali delle federazioni calcistiche.