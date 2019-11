Regionali, il Ministro Speranza invoca il patto giallo-rosso

LECCE – Il ministro della Salute Roberto Speranza questo sabato ha fatto tappa a Lecce. È sua la prefazione del libro del consigliere regionale Ernesto Abaterusso, presentato nel pomeriggio nell’Hilton Garden Inn.

Dal capoluogo Speranza ha lanciato il suo appello all’unità del Centrosinistra, in riferimento alle dichiarazioni del ministro Bellanova: “Emiliano -ha detto a nome di Italia Viva- non è il nostro candidato”. Ed è partendo da questa presa di posizione che Speranza invoca la compattezza delle forze democratiche che invita a convergere sul nome dell’attuale governatore di Puglia.

Non solo un centrosinistra unito al suo interno. Quello che il ministro della Salute auspica è una replica dell’accordo governativo giallo-rosso in tutte le regioni che si preparano al voto. È questa, a suo avviso, la ricetta vincente per contrastare una destra che sa quello che vuole.