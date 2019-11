“Operazione sardine in salsa Pd”: la sfida della federazione leccese

LECCE – “Non si tratta di clonare un movimento spontaneo che nasce in contrapposizione a un partito. Si tratta di riempire le piazze, quello sì, ma solo per un confronto che si traduca in idee e proposte che possano rimodulare l’azione del Pd”. A precisarlo è il segretario provinciale della Federazione Dem leccese, Ippazio Morciano. Federazione che in mattinata, con un dibattito pubblico tra iscritti, simpatizzanti ed elettori, ha promosso in chiave provocatoria “un’operazione sardine in salsa Pd leccese”.

Così i federati dem hanno ribattezzato una serie di incontri che intendono promuovere sul territorio. Incontri che auspicano essere sempre più partecipati (da qui il riferimento alle sardine), ma che piuttosto che opporsi a una proposta politica altrui, mirino a migliorare la propria. Per farlo si punta ad accorciare le distanze, “quelle tra il partito e la base” spiegano.

Più partecipazione e coinvolgimento: è la formula sulla quale intendono puntare per macinare quel consenso che, lo ribadiscono a più voci, “si richia di perdere per la troppa distanza tra politica e cittadini”.