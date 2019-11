Seria A 13^ giornata, programma e classifica

Dopo la sosta per gli impegni delle squadre nazionali torna il campionato di serie A.

Il quadro della partite della 13^ giornata in programma sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre è veramente interessante e preannuncia un turno che potrebbero diventare scoppiettante.

Si parte sabato con l’anticipo delle 15:00 con i campioni d’Italia della Juventus che fanno visita all’Atalanta, mentre alle 18:00 incrociano i guantoni della sfida Milan e Napoli al “Meazza”, chiude il sabato la sfida tra Torino e Inter alle 20:45.

La domenica si parte a pranzo, ore 12:30, con Bologna – Parma e alle 15:00 miccia al pallone per Hellas Verona – Fiorentina, Roma – Brescia e Sassuolo – Lazio, mentre alle 18:00 al via Sampdoria – Udinese e chiude la sfida tra Lecce e Cagliari al Via del Mare.

Sulla piattaforma DAZN saranno trasmesse le gare Torino – Inter, Bologna – Parma ed Hellas Verona – Fiorentina, tutte le altre saranno trasmesse da SKY.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 13^ GIORNATA E LA CLASSIFICA (che aggiorneremo al termine delle gare)

Sabato 23 novembre

ore 15.00 Atalanta – Juventus SKY

ore 18:00 Milan – Napoli SKY

ore 20.45 Torino – Inter DAZN

Domenica 24 novembre

ore 12.30 Bologna – Parma DAZN

ore 15.00 Hellas Verona – Fiorentina DAZN

ore 15.00 Roma – Brescia SKY

ore 15.00 Sassuolo – Lazio SKY

ore 18.00 Sampdoria – Udinese SKY

ore 20.45 Lecce – Cagliari SKY

Lunedì 25 novembre

ore 20.45 Spal – Genoa SKY

CLASSIFICA: Juventus 32; Inter 31; Lazio, Cagliari 24; Atalanta, Roma 22; Napoli 19; Parma 17; Fiorentina 16; H. Verona 15; Torino, Udinese 14; Milan, Sassuolo 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa, Sampdoria 9; Spal 8; Brescia 7.