Emiliano contro A.Mittal: “Cerca di fare cadere il Governo”

BARI – “Mittal sta cercando di mettere in crisi politica il governo italiano. Sta facendo qualcosa senza precedenti nella economia internazionale: una multinazionale che cerca, sia pur forse indirettamente, di far cadere un governo.

Mai vista nella storia una cosa del genere”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia intervenendo sulla crisi dell’ex Ilva di Taranto alla trasmissione Petrolio su Rai2. “Stanno rallentando la fabbrica – ha sottolineato Emiliano – la stanno portando quasi in coma, spero senza ucciderla. Si stanno prodigando a creare quanto più allarme possibile per mettere in crisi il governo italiano”.